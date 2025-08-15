Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 15 августа 2025Россия

Над еще одним российским регионом сбили несколько беспилотников

Гусев: Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 15 августа была успешно отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, всего силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушения на земле не зафиксированы.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом оказалась Ростовская область. Всего было атаковано семь муниципалитетов, атаки удалось отразить, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

    Над еще одним российским регионом сбили несколько беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости