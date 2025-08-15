Над еще одним российским регионом сбили несколько беспилотников

В ночь на 15 августа была успешно отражена атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, всего силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушения на земле не зафиксированы.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом оказалась Ростовская область. Всего было атаковано семь муниципалитетов, атаки удалось отразить, пострадавших нет.