ВСУ попытались атаковать несколько районов Ростовской области

Слюсарь: ВСУ попытались атаковать семь муниципалитетов Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 15 августа предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область. Все атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны России, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах», — рассказал чиновник. Он отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Значительных разрушений также не зафиксировано: произошло несколько возгораний сухой травы, но они были быстро потушены. В одном из сел были посечены стены частного дома. Информация о прочих последствиях атаки ВСУ уточняется.

Ранее стало известно о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани после атаки беспилотников.