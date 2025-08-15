Неучастие Украины в саммите США сравнили с неучастием нацистской Германии в переговорах

Политик Нимайер: Неучастие Зеленского в саммите РФ — США абсолютно логично

Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Россия — США на Аляске абсолютно логично, как и неучастие в переговорах нацистской Германии в решении ее собственной судьбы в 1945 году. С таким сравнением в беседе с РИА Новости выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Тогда судьбу Германии решали США, СССР, Британия и Франция. Теперь [президент РФ Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп решат, что произойдет на Украине», — указал политик.

Нимайер также обратил внимание на провал европейской политики в отношении Украины.

Ранее он заявил, что Украина и руководство европейских стран накануне саммита на Аляске наконец осознали свое поражение в конфликте. По его словам, украинцы и европейцы «проснулись в последний момент» и пытаются произвести впечатление, что сами принимают решение по Украине «за пять минут до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа».