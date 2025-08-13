Политик Нимайер: В ЕС и на Украине перед саммитом на Аляске осознали поражение

Украина и руководство европейских стран накануне саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске наконец осознали свое поражение в конфликте. С таким заявлением выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, его цитирует РИА Новости.

«Они поняли, что проиграли войну. Полностью проиграли, и теперь хотят получить место за столом переговоров. Когда я говорю "они", имею в виду не только Киев, но и всех, кто его поддерживал», — сказал немецкий политик.

По словам Нимайера, украинцы и европейцы «проснулись в последний момент» и пытаются произвести впечатление, что сами принимают решение по Украине «за пять минут до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа».

Ранее в МИД РФ заявили, что действия стран Евросоюза и Украины накануне встречи Путина и Трампа на Аляске являются саботажем мирных усилий России и США.