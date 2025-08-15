Экономика
20:11, 15 августа 2025

Производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», отвечающее за выпуск продуктов под брендом «Роллтон» в России, опровергло предположения о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее о намерении организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить производителя на предмет таких расходов сообщил Telegram-канал Mash.

«Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», — отмечается в пресс-релизе. Представитель «Маревен Фуд Сэнтрал» добавил, что компания не переводит средства на какие-либо военные цели.

Также производитель сообщил о готовности к проверкам со стороны любых уполномоченных органов и готовности предоставить всю необходимую документацию с подтверждением прозрачности деятельности.

Головной структурой производителя является кипрская Mareven Food Holdings Limited, у которой также есть украинский филиал — «Евро фуд сервис». В прошлом году украинские правоохранители проверяли компанию на предмет финансирования Вооруженных сил России, но в итоге все подозрения были сняты.

В сообщении о скорой проверке было указано, что некие украинские сайты выражают «Роллтону» благодарность. Какая-либо конкретика авторами приведена не была.

