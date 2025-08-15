Культура
12:43, 15 августа 2025Культура

Нюша рассказала о разлуке с детьми

Нюша рассказала о разлуке с детьми, оставшимися с мужем после развода
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, рассказала о том, как переживает разлуку с детьми. Ее цитирует News.ru.

После развода артистки с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, их общие дети остались жить в Дубае, ОАЭ, с отцом. Исполнительница подчеркнула, что сын и дочь привыкли к тому, что она уезжает работать. «Для них не так сильно что-то поменялось, когда я стала уезжать. Поэтому мне кажется, они особо не ощущают разлуку. Я достаточно часто летаю к ним, мы постоянно созваниваемся. В целом они живут очень интересной жизнью, мне не приходится напоминать о себе», — отметила Шурочкина.

Исполнительница также рассказала, как она проводит время с детьми. «Когда мы вместе, гуляем, посещаем игровые комнаты, можем пойти на рисование, поехать в парк развлечений: в общем, занимаемся всем, что только придет нам в голову», — уточнила Нюша.

Ранее певица прокомментировала решение оставить детей жить с бывшим мужем в Дубае. По словам артистки, она воспитывала сына и дочь так, чтобы они могли обходиться без нее.

