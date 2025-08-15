Обстановку в российском «миграционном гетто» показали на видео

В России показали на видео мигрантский праздник в Екатеринбурге

Мигрантский праздник в Екатеринбурге сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На записи запечатлена, предположительно, свадьба иностранцев. Действие происходит под аккомпанемент барабана и труб двухметровой длины. Несколько десятков человек столпились в тесном дворе многоэтажки, среди них — дети и женщины в платках. Один из присутствующих бросает в воздух пачку купюр — собравшиеся устремляются ловить их.

Кадры сняты в екатеринбургском районе Сортировка. Канал называет его «мигрантским гетто».

Перед этим было опубликовано видео из Красноярска, на котором запечатлены тысячи вышедших на улицы мигрантов. Человеческий поток не заканчивается на протяжении всего полутораминутного видео. «Это ужас (…) Это просто кошмар», — комментирует женский голос за кадром.

Ранее в Совбезе заявили об угрозе возникновения мигрантских анклавов. Там указали, что это может способствовать распространению радикальной идеологии.