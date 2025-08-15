Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

В Индии гавиал напал на людей, спасающихся от наводнения

В Индии крупный гавиал напал на жителей деревни, пытавшихся добраться до эвакуационного центра во время наводнения. Об этом сообщает Patna Press.

По свидетельствам очевидцев, рептилия длиной более двух метров атаковала группу из восьми человек в районе Натхнагара, штат Бихар, когда те шли по пояс в воде. Люди пытались отбиться от огромного хищника ударами по воде и сумели прогнать его. Однако он успел укусить несколько человек. Среди пострадавших — женщины и двое детей.

Семь деревень близ Натхнагара остаются частично затопленными, что вынуждает людей, спасающихся от подступающей воды, передвигаться пешком вместе со скотом по размытым дорогам. Власти подтвердили инцидент и направили команду для поимки гавиала. «Мы проинформировали лесной департамент и усиливаем меры безопасности», — заявил чиновник Раджниш Кумар. Однако жители требуют более оперативного реагирования, опасаясь новых нападений при продолжающемся паводке.

Гангский гавиал — вид крупных пресмыкающихся из отряда крокодилов, единственный современный вид в роде гавиалов. Название происходит от искаженного хинди घड़ियाल, что означает просто «крокодил». Из всех крокодилов они проводят больше всего времени в воде, выходя на сушу только для того, чтобы погреться или отложить яйца. Гавиалов легко отличить от аллигаторов и настоящих крокодилов по форме челюстей. Они очень узкие. Длина челюстей превышает ширину их основания почти в пять раз. Несмотря на необычное строение пасти, гавиалы способны наносить серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.