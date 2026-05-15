Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:52, 15 мая 2026Мир

Назван интересант коррупционного скандала с Зеленским

Политик Гэллоуэй заявил, что за коррупционным скандалом с Зеленским стоит Трамп
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Британский политик Джордж Гэллоуэй прокомментировал коррупционный скандал на Украине, связанный с ближайшим окружением президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению эксперта, скандал стал персональным ударом президента США Дональда Трампа по Зеленскому.

«Американское правительство продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому поручено проводить аудит и докапываться до корней коррупции, масштабы которой почти невозможно описать», — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, коррупционный скандал на Украине стал борьбой за контроль над страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии

    Американский профессор заявил о крушении империи в США из-за Украины

    Мужчины увлеклись увеличением тестикулов до размеров грейпфрута

    Отравившая мужа коктейлем американка оказалась живодеркой

    Назван интересант коррупционного скандала с Зеленским

    Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

    Обломки дрона повредили жилые дома в Рязани

    Спаривающиеся черные толстоножки захватили пляжи в одной стране

    Полковник высказался о возможных точках новых военных конфликтов в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok