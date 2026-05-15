Политик Гэллоуэй заявил, что за коррупционным скандалом с Зеленским стоит Трамп

Британский политик Джордж Гэллоуэй прокомментировал коррупционный скандал на Украине, связанный с ближайшим окружением президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению эксперта, скандал стал персональным ударом президента США Дональда Трампа по Зеленскому.

«Американское правительство продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому поручено проводить аудит и докапываться до корней коррупции, масштабы которой почти невозможно описать», — отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Зеленского «поставили на шпагат» из-за ареста бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, коррупционный скандал на Украине стал борьбой за контроль над страной.