Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:34, 15 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

Врач Умнов: Бытовой алкоголизм развивается даже при небольших дозах спиртного
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Бытовой алкоголизм развивается при регулярном употреблении спиртного на протяжении года, отметил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что на этой стадии ущерб здоровью уже нанесен, но психологической и физической зависимости еще нет.

«Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся безобидность, регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах наносит организму ощутимый вред. Внутренние органы постепенно изнашиваются, а риск перехода в стадию полноценной зависимости с каждым месяцем растет, резюмировал врач.

Ранее врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов отметил, что понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом сложно, поскольку это начальная, стертая форма зависимости. По его словам, человек с зависимостью не считает себя алкоголиком, а на все замечания близких реагирует категорично и приводит множество, с его точки зрения, веских аргументов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Катастрофическая угроза». На Западе забили тревогу после предупреждения Путина

    Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии

    Американский профессор заявил о крушении империи в США из-за Украины

    Мужчины увлеклись увеличением тестикулов до размеров грейпфрута

    Отравившая мужа коктейлем американка оказалась живодеркой

    Назван интересант коррупционного скандала с Зеленским

    Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

    Обломки дрона повредили жилые дома в Рязани

    Спаривающиеся черные толстоножки захватили пляжи в одной стране

    Полковник высказался о возможных точках новых военных конфликтов в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok