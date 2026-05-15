Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

Врач Умнов: Бытовой алкоголизм развивается даже при небольших дозах спиртного

Бытовой алкоголизм развивается при регулярном употреблении спиртного на протяжении года, отметил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что на этой стадии ущерб здоровью уже нанесен, но психологической и физической зависимости еще нет.

«Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся безобидность, регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах наносит организму ощутимый вред. Внутренние органы постепенно изнашиваются, а риск перехода в стадию полноценной зависимости с каждым месяцем растет, резюмировал врач.

Ранее врач-нарколог «Поликлиника.ру» Роман Устинов отметил, что понять, что близкий человек страдает бытовым алкоголизмом сложно, поскольку это начальная, стертая форма зависимости. По его словам, человек с зависимостью не считает себя алкоголиком, а на все замечания близких реагирует категорично и приводит множество, с его точки зрения, веских аргументов.

