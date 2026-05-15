Профессор Миршаймер: США нанесли себе вред, ввязавшись в конфликт на Украине

Соединенные Штаты, ввязавшись в конфликт на Украине, ускорили крушение своей империи, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. По мнению эксперта, в этих обстоятельствах нельзя ввязываться в затяжную войну с Ираном.

«И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев», — подчеркнул он. По мнению специалиста, ошибки американского руководства будут иметь для США самые тяжелые последствия.

Ранее в США заявили о скверной ситуации из-за поставок оружия Киеву.