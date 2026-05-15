Трамп рассказал о дальнейших планах по «ядерной пыли» в Иране

Трамп заявил, что иранский уран может остаться погребенным под землей

Иранский уран может остаться погребенным под землей, заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

Трамп уточнил, что никто не сможет добраться до «ядерной пыли», но он предпочел бы забрать уран.

«Мы сбросили бомбы, каждая из них прошла вниз по вентиляционной шахте и взорвалась, после чего вся гора обрушилась на этот объект », — рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что США в ходе своей операции планируют, в том числе вывоз ядерных материалов из Ирана. До этого он сообщил, что Соединенным Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли».