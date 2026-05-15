Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит перед выбором. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии — если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — отметил он.

Ранее Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана. «Соединенные Штаты продемонстрировали миру... военное уничтожение Ирана (продолжение следует!)» — написал он в Truth Social.

Кроме того, американский лидер сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу. При этом лидер Китая обещал не поставлять Ирану военную технику.