05:04, 15 мая 2026Мир

Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит перед выбором. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии — если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — отметил он.

Ранее Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана. «Соединенные Штаты продемонстрировали миру... военное уничтожение Ирана (продолжение следует!)» — написал он в Truth Social.

Кроме того, американский лидер сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу. При этом лидер Китая обещал не поставлять Ирану военную технику.

