Папа Римский помолился о мире перед встречей Путина и Трампа

Папа Римский Лев XIV помолился о мире в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

«К сожалению, даже сегодня мы чувствуем себя бессильными перед лицом распространения все более оглушительного насилия, нечувствительными к любому проявлению человечности», — заявил понтифик по случаю католического праздника Вознесения Девы Марии.

Папа Римский не упомянул предстоящие переговоры глав России и США, однако в публикации подчеркивается, что ранее он неоднократно призывал к ведению диалога и прекращению войны.

Ранее Лев XIV в беседе с журналистами понадеялся на заключение мирной сделки по Украине после встречи Путина и Трампа на Аляске.