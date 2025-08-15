Мир
16:26, 15 августа 2025Мир

Папа Римский помолился о мире перед встречей Путина и Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лев XIV

Лев XIV. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Папа Римский Лев XIV помолился о мире в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

«К сожалению, даже сегодня мы чувствуем себя бессильными перед лицом распространения все более оглушительного насилия, нечувствительными к любому проявлению человечности», — заявил понтифик по случаю католического праздника Вознесения Девы Марии.

Папа Римский не упомянул предстоящие переговоры глав России и США, однако в публикации подчеркивается, что ранее он неоднократно призывал к ведению диалога и прекращению войны.

Ранее Лев XIV в беседе с журналистами понадеялся на заключение мирной сделки по Украине после встречи Путина и Трампа на Аляске.

