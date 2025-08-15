Парень сломал пенис из-за мастурбации в неподходящей обстановке

Пользователь Reddit с ником OkFaithlessness424 рассказал о травме, которую получил, купаясь в джакузи на заднем дворе своего дома. По словам парня, в такие минуты он нередко занимается самоудовлетворением.

«В ту ночь я был слишком напряжен, чтобы достичь оргазма, но и эрекция не проходила. Я решил, что должен разобраться с этой проблемой, и в поисках максимальной стимуляции подставил пенис прямо под струю джакузи. Ощущение было невероятно сильным, а желаемый эффект наступил уже через минуту. Теперь я мог расслабиться. Но что-то было не так», — написал автор.

Потрогав свой половой орган, он понял, что тот «свисает набок» начиная от середины и выше. Мужчина зашел в дом и перевязал пенис, после чего лег спать. Наутро повреждения были слишком очевидны — он понял, что орган сломан.

«Уролог подтвердил мою догадку. В итоге следующий месяц мое устройство было заковано в шину, а еще год с ним ежедневно проводили манипуляции, чтобы добиться выпрямления. И в итоге он почти на четыре сантиметра короче, слегка согнут до середины ствола, а на одной стороне осталась вмятина, из-за чего сильно уменьшился в обхвате», — пожаловался автор.

Ранее врач перечислил вызывающие перелом пениса сексуальные позы. По словам специалиста, чаще всего мужчины получают травмы в трех позициях: по-собачьи, миссионерская, при которой мужчина находится сверху, а также «обратная ковбойша», при которой сверху располагается женщина.