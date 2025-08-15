Перечислены красноречивые признаки проблем с женским здоровьем

Врач Каплина: Усталость и отечность указывают на проблемы с женским здоровьем

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что проблемы с женским здоровьем можно заподозрить по нескольким красноречивым признакам. Их врач перечислила на своем YouTube-канале.

Как отметила Каплина, женщинам необходимо обращать внимание на усталость и постоянную отечность. Что касается кожи, она становится тусклой, а ее упругость снижается.

На проблемы с женским здоровьем, по словам доктора, указывает и плохое качество волос. Также стоит насторожиться при ухудшении зрения в темное время суток, появлении неприятного запаха от тела, нарушений сна и повышенного потоотделения. Помимо этого, необходимо пройти тщательное обследование при наличии зуда и раздражения в области половых органов, несмотря на чистые мазки, добавила Каплина.

Ранее терапевт Елена Мановска рассказала, как сделать менструацию менее болезненной. По ее словам, для этого необходимо добавить в рацион морскую капусту.