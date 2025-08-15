На Аляске перепутали Пескова с послом России в США

Издание The Alaska Landmine перепутало Пескова с послом России в США Дарчиевым

Издание The Alaska Landmine, базирующееся на Аляске, сообщило о прибытии на саммит России и США официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. При этом на фотографиях, опубликованных на странице СМИ в соцсети X, можно увидеть другого человека.

«Черт возьми. Дмитрий Песков, пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, находится в ресторане Jens's в Анкоридже с несколькими мужчинами, которые очень похожи на русских!» — говорится в сообщении.

К посту издание прикрепило несколько снимков, на которых запечатлен другой мужчина. Предположительно, издание перепутало Пескова с послом России в США Александром Дарчиевым.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 15 августа на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, план встречи глав государств уже утвержден, подготовка к саммиту находится на финальном этапе.