Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:44, 15 августа 2025Россия

Песков высказался об участии Украины в переговорах об урегулировании

Песков: Конфликт на Украине обсуждают Россия и США, мнение Киева учтут позже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президенты США Дональд Трамп обсуждают украинский конфликт между собой. Его слова приводит ТАСС.

Песков высказался об участии Украины в переговорах об урегулировании и подчеркнул, что сейчас обсуждение идет между Россией и США. Он добавил, что мнение Киева «относится к последующим этапам».

«В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече в Анкоридже», — заключил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

    В Microsoft рассказали о Windows 12

    В США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

    Путин по пути на Аляску посетил Магадан

    В России вступит в силу новый порядок освидетельствования на состояние опьянения

    В России отреагировали на сообщения о наемниках на командных должностях в ВСУ

    Парень сломал пенис из-за мастурбации в неподходящей обстановке

    Число пострадавших после атаки дрона в Курске увеличилось

    Депутат Рады назвал способ добиться прорыва в мирном урегулировании вокруг Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости