16:39, 15 августа 2025Путешествия

Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

Daily Mail: Пилота British Airways отстранили от работы за открытую дверь кабины
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Пилот авиакомпании British Airways подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками, после чего его отстранили от полетов. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лондона в Нью-Йорк. Семья командира воздушного судна (КВС) оказалась в салоне, поэтому пилот решил оставить дверь кабины открытой, чтобы его родственники могли видеть его за работой.

Это не понравилось другим пассажирам и членам экипажа, поскольку действие КВС нарушило базовые меры безопасности на борту. «Пассажиры были крайне обеспокоены. Дверь была широко открыта довольно долго — достаточно долго, чтобы люди запаниковали и начали высказывать свои замечания», — рассказал источник газеты.

Когда самолет приземлился в Нью-Йорке, об инциденте незамедлительно доложили американским властям. В итоге после расследования пилот был отстранен от полетов.

Ранее пассажиры авиакомпании EasyJet увидели командир воздушного судна обнаженным во время вечеринки и устроили ему бойкот. Он остановился в отеле, где напился спиртного и оголился перед потенциальными клиентами перед тем, как отправиться в бар. На следующий день при посадке на рейс в Лондон постояльцы отеля узнали пилота и отказались садиться в самолет.

