Силовые структуры
10:10, 15 августа 2025Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над судьей в Камышине признал вину на допросе

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Подозреваемый в расправе над федеральным судьей Василием Ветлугиным в Камышине Волгоградской области признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина полностью признался в ходе допроса. Сейчас его везут в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.

О расправе над судьей стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Позднее в Следственном комитете рассказали, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

