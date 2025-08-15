Подозреваемый в расправе над судьей в Камышине признал вину на допросе

Подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышине признал вину

Подозреваемый в расправе над федеральным судьей Василием Ветлугиным в Камышине Волгоградской области признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина полностью признался в ходе допроса. Сейчас его везут в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.

О расправе над судьей стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Позднее в Следственном комитете рассказали, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.