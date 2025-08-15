Подполье сообщило о всплеске паники в подконтрольной Киеву части Запорожской области

ТАСС: Подполье сообщило о панике в подконтрольной Киеву части Запорожья

Подполье сообщило о всплеске панических настроений среди населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что многие люди при этом отказываются от эвакуации, опасаясь потерять жилье и имущество. По словам подпольщика, местные боятся, что в оставленные дома сразу придут мародеры.

Представитель подполья добавил, что настроение подогревает «безразличие со стороны украинской власти».

Ранее стало известно, что украинские власти расширили зону эвакуации в районе прорыва российских войск, семьи с детьми принудительно вывозят из Дружковки и еще четырех сел.

