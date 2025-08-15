Поджигатель российского военного вертолета ответил за свой поступок в суде

Суд в Самаре приговорил к 12 годам поджигателя военного вертолета

Центральный окружной военный суд в Самаре огласил приговор в отношении С., который поджег военно-транспортный вертолет и щит телекоммуникационной вышки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по статье о теракте и приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, 22 и 24 июля 2024 года С., будучи недовольным властью в России, в составе группы поджег распределительный щит телекоммуникационной вышки и военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ. Этим он хотел повлиять на решение о проведении специальной военной операции.

