15:45, 15 августа 2025

Поджигатель российского военного вертолета ответил за свой поступок в суде

Суд в Самаре приговорил к 12 годам поджигателя военного вертолета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд в Самаре огласил приговор в отношении С., который поджег военно-транспортный вертолет и щит телекоммуникационной вышки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по статье о теракте и приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме.

Как установил суд, 22 и 24 июля 2024 года С., будучи недовольным властью в России, в составе группы поджег распределительный щит телекоммуникационной вышки и военно-транспортный вертолет Ми-8 МТ. Этим он хотел повлиять на решение о проведении специальной военной операции.

Ранее следователи назвали терактом удар Вооруженных сил Украины по многоэтажке в Курске.

