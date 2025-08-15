Силовые структуры
Удар ВСУ по российской многоэтажке назвали терактом

СК возбудил дело о теракте после гибели курянки из-за удара ВСУ по многоэтажке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке в Курске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, украинская сторона атаковала жилые объекты в Курске в пятницу, 15 августа. В результате этого пострадали 17 человек, они получили различные ранения. Еще одну женщину спасти не смогли.

Повреждены оказались жилые дома и здание местной школы.

ВСУ атаковали многоэтажный дом по улице Союзной накануне ночью. В сети появились кадры загоревшегося в результате удара здания.

