23:08, 14 августа 2025

Полиция допустила проведение демонстраций в Анкоридже в день встречи Путина и Трампа

Полиция Анкориджа усиливает меры безопасности накануне встречи Путина и Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В полиции Анкориджа сообщили, что в день встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в городе могут проводиться демонстрации. В связи с этим усиливаются меры безопасности, передает РИА Новости.

«Полиция Анкориджа осведомлена о запланированных демонстрациях по всему городу в связи с визитом президента в эту пятницу, включая как проукраинские, так и протрамповские собрания», — рассказал заместитель директора отдела по связям с общественностью департамента полиции города Кристофер Барраза.

Он отметил, что демонстрации, вероятно, будут мирными. Полицейские не ожидают насилия или других криминальных действий. Однако к дежурству все равно будут привлечены дополнительные сотрудники, добавил Барраза.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным в Анкоридже будет важна как для России, так и для США.

