01:02, 15 августа 2025

Популярный актер сравнил Москву с зарубежным мегаполисом

Актер Аскар Ильясов: Москва однозначно лучше, чем Астана
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Популярный актер Аскар Ильясов заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Астаной. Он назвал его
в интервью журналу Hello.

По словам уроженца Казахстана, снявшегося в сериалах «Эпидемия», «Нулевой пациент» и «Комбинация», Москва однозначно и объективно лучше Астаны. «У нас плитка не такая классная, как в Москве», — отметил он.

Между тем, артист признался, что, несмотря на это, предпочитает постоянно жить в Астане, поскольку там живут его близкие люди и за окном всегда светит солнце. Кроме того, с этим городом его связывают теплые воспоминания из детства.

«Знаешь, есть лучшее, а есть свое, родное. Конечно, полно городов, где чище воздух, где быстрее общественный транспорт, где еда вкуснее, а вода не такая "металлическая". Но мне это все не надо: лучше я проживу на семь лет меньше, зато там, где хочу», — заключил Ильясов.

Ранее актер русско-французского происхождения Антон Риваль рассказал, что очень любит центр Москвы, в частности территорию внутри Садового кольца. Он добавил, что чувствует себя в нем лучше, чем в родном Париже.

    Все новости