Появилось фото поврежденного при ударе ВСУ по Астраханской области судна

Появилось предполагаемое фото поврежденного при ударе по порту Оля судна

Опубликовано предполагаемое фото поврежденного при ударе ВСУ по Астраханской области судна. Снимок разместил Telegram-канал «Два майора».

15 августа об атаке сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Под ударом оказался порт Оля.

На снимке видно носовую часть, также на нем можно разглядеть нанесенное на корпус название — «Порт Оля-4». По данным из открытых источников, сухогруз с такими данными приписан к порту Астрахань. На снимке судно сильно накренено в сторону кормы.

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам. Так, в ночь на 15 августа с украинской стороны было выпущено свыше 50 беспилотников.