Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 15 августа 2025Россия

Появилось фото поврежденного при ударе ВСУ по Астраханской области судна

Появилось предполагаемое фото поврежденного при ударе по порту Оля судна
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Порт Оля. Архивное фото

Порт Оля. Архивное фото. Фото: Владимир Тюкаев / ТАСС

Опубликовано предполагаемое фото поврежденного при ударе ВСУ по Астраханской области судна. Снимок разместил Telegram-канал «Два майора».

15 августа об атаке сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Под ударом оказался порт Оля.

На снимке видно носовую часть, также на нем можно разглядеть нанесенное на корпус название — «Порт Оля-4». По данным из открытых источников, сухогруз с такими данными приписан к порту Астрахань. На снимке судно сильно накренено в сторону кормы.

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам. Так, в ночь на 15 августа с украинской стороны было выпущено свыше 50 беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Создатели дрона «КВН» представили «Термен» для «подслушивания» артиллерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости