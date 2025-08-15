Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

Аналитик Манжос: Золото подорожает, если отношения США и РФ ухудшатся

Важные новости, касающиеся переговоров президентов США и России могут изменить биржевой курс золота в пределах двух-трех процентов. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос. Его процитировало РИА Новости.

Он полагает, что если отношения между двумя странами улучшатся, то унция золота может подешеветь до 3300 долларов. Если же результат встречи окажется прямо противоположным, то драгоценный металл имеет шансы дойти до 3500 долларов, что окажется недалеко от недавнего исторического максимума в 3534,1 доллара. Однако и в том и в другом случае речь идет о краткосрочном эффекте.

Манжос пояснил, что на стоимость золота влияют и другие факторы. В их числе ситуация с тарифами, а также американо-китайские отношения.

Ранее причиной роста стоимости золота до рекордных уровней назвали попытку президента США Дональда Трампа ударить по экономике Швейцарии путем введения пошлин на импорт золотых слитков весом более килограмма.