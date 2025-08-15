Из жизни
20:11, 15 августа 2025

Принц Эндрю обматерил рабочих из-за «лежачего полицейского»

«Лежачие полицейские» вызвали гнев британского принца Эндрю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю обматерил дорожных рабочих. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в Виндзорском Большом парке, когда принц Эндрю ехал верхом на лошади. Недалеко от своей резиденции Роял-Лодж он наткнулся на группу рабочих, которые устанавливали «лежачих полицейских». Принц подъехал к ним и выкрикнул: «Какого хрена вы теперь делаете?»

По словам источника издания, Эндрю любит выезжать из Роял-Лодж на автомобиле, не сбавляя скорости. Искусственные неровности, которые установили рабочие, сделают это невозможным. Именно это и вызвало гнев Эндрю.

Ранее стало известно, что биограф Эндрю Лауни насчитал у британского принца Эндрю больше тысячи любовниц. По словам Лауни, еще в юности, когда Эндрю не было и 18 лет, одноклассники в школе-интернате Гордонстоун прозвали его «Развратник Энди».

