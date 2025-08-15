Ценности
23:00, 15 августа 2025

Путин сменил галстук перед встречей с Трампом

Путин сменил галстук с синего на красный перед встречей с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин сменил галстук перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Это видно на кадрах, опубликованных агентством Reuters.

Во время рабочей поездки в Магадан российский лидер появился в синем галстуке, а по прилете в Аляску вышел из лайнера в красном. Трамп вышел встречать гостя также в алом аксессуаре.

Путин прилетел в Анкоридж (штат Аляска) на переговоры с Трампом ранее 15 августа. Президенты встретились на ковровой дорожке в аэропорту и пожали друг другу руки. После этого они отправились на саммит в лимузине Трампа.

