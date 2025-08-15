Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 15 августа 2025Мир

Раскрыта истинная причина желания Трампа быть миротворцем

Politico: Трамп связывает мирные соглашения с торговой выгодой для США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пытается связать мирные соглашения с торговой выгодой для США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Близкие к Трампу люди утверждают, что стремление быстро заключить мирные соглашения между конфликтующими странами соответствует его внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего", отчасти потому, что президент связывает мирные соглашения с торговой выгодой для Штатов», — сообщили источники.

По словам неназванного чиновника Белого дома, каждое из мирных соглашений, которых добился американский лидер, принесло «определенную экономическую выгоду» Вашингтону.

Ранее стало известно, что Трамп наслаждается своей ролью «главного миротворца» и считает себя способным договариваться даже о сложных сделках, в отличие от своих предшественников. По утверждению источников, главе Белого дома нравится занимать «положение властителя» для стран по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости