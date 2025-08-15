Раскрыта цена свитера Лаврова с надписью «СССР»

Цена свитера главы МИД Лаврова с надписью «СССР» составляет 10990 рублей

Блогерша и общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова раскрыла новые подробности о свитере главы российского МИД Сергея Лаврова, в котором он прибыл в Анкоридж. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что свитер с надписью «СССР» выпущен модным брендом из Челябинска Selsovet. Его цена составляет 10990 рублей.

«У меня такой же красный. Я недавно про него писала, когда была на интервью у Антона Красовского в их костюме, у них названия всех изделий из советского наследия, в том числе и песен Цоя. Хороший выбор, Сергей Викторович, я плохого не посоветую», — отметила Кашеварова.

Ранее политолог Алексей Мартынов раскрыл значение свитера Лаврова. Эксперт заявил, что данная вещь — отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном.