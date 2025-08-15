Россия
13:09, 15 августа 2025Россия

Раскрыты цели ударов российских войск за неделю

Минобороны: Российские войска поразили объекты ВПК Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Эти и другие цели ударов, которые наносились в течение недели, журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

При атаках использовались беспилотники, ракеты и артиллерия.

Помимо объектов ВПК, целями на Украине стали транспортная инфраструктура, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с боеприпасами, места сборки и хранения БПЛА, а также центры подготовки и пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских войск.

По данным оборонного ведомства, силы ПВО в ночь на 15 августа сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.

