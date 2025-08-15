Разведчики рассказали об отсутствии атак БПЛА на жителей Красноармейска

Разведчики «Центра» заявили, что не атакуют мирных жителей Красноармейска БПЛА

Разведчики России перенаправляют дроны на другие цели, как только замечают гражданских в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным Король, передает РИА Новости.

Он рассказывает, что увидел движение вдали. Камера не позволяла разглядеть, гражданский или военный объект осуществляет передвижение.

«Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно», — рассказал разведчик.

Ранее стало известно, что в Красноармейске местная женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону, чтобы показать, что в этом районе находятся мирные жители. По словам военных, это был сигнал, что «работать» по объектам тут не нужно.