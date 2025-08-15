Бывший СССР
11:17, 15 августа 2025Бывший СССР

Разведчики рассказали об отсутствии атак БПЛА на жителей Красноармейска

Разведчики «Центра» заявили, что не атакуют мирных жителей Красноармейска БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Разведчики России перенаправляют дроны на другие цели, как только замечают гражданских в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным Король, передает РИА Новости.

Он рассказывает, что увидел движение вдали. Камера не позволяла разглядеть, гражданский или военный объект осуществляет передвижение.

«Приблизившись, сделали несколько кругов. Пришлось несколько раз прокрутиться чтобы убедиться, что это был просто дедушка и трогать-то его и не нужно», — рассказал разведчик.

Ранее стало известно, что в Красноармейске местная женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону, чтобы показать, что в этом районе находятся мирные жители. По словам военных, это был сигнал, что «работать» по объектам тут не нужно.

