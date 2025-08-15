Спорт
Ига Швёнтек
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Жирона
Сегодня
20:00 (Мск)
Райо Вальекано
Испания — Примера|1-й тур
Ренн
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Варвара Грачёва
Сегодня
23:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
09:26, 15 августа 2025Спорт

Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась с 29-го на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Россияне переместились с 29-го на 30-ю позицию. Страну обошла Болгария. Всего в рейтинге представлено 55 стран.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. На втором месте находится Италия, тройку замыкает Испания. Россия с момента отстранения за каждый сезон получает 4,333 балла.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.

