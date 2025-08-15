Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.
Россияне переместились с 29-го на 30-ю позицию. Страну обошла Болгария. Всего в рейтинге представлено 55 стран.
Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. На втором месте находится Италия, тройку замыкает Испания. Россия с момента отстранения за каждый сезон получает 4,333 балла.
Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.