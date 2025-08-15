Россиянам назвали способ сэкономить 650 тысяч рублей на покупке жилья

Чаплин: Россияне могут вернуть до 650 тыс. рублей с покупки жилья

Россияне могут вернуть до 650 тысяч рублей от стоимости купленной квартиры или дома. Сделать это можно с помощью налогового вычета, об этом напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает РИА Новости.

«Это не льгота, а законное право каждого работающего гражданина, который платит НДФЛ», — подчеркнул эксперт. Он уточнил, что право есть у каждого официально трудоустроенного россиянина, купившего жилье на собственные средства или в ипотеку. Однако если покупатели использовали материнский капитал или субсидии, вычет рассчитывается без учета суммы этих средств.

«С покупки можно вернуть 13 процентов от 2 миллионов рублей — это 260 тысяч. Плюс дополнительно 390 тысяч с уплаченных ипотечных процентов (13п роцентов от 3 миллионов). Итого — до 650 тысяч рублей возврата», — заявил Чалин.

При этом если жилье было куплено в браке, на вычет имеет право каждый из супругов, даже если недвижимость оформлена только на одного. Деньги можно получить даже за покупку, совершенную несколько лет назад.

