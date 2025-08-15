Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:08, 15 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить 650 тысяч рублей на покупке жилья

Чаплин: Россияне могут вернуть до 650 тыс. рублей с покупки жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне могут вернуть до 650 тысяч рублей от стоимости купленной квартиры или дома. Сделать это можно с помощью налогового вычета, об этом напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает РИА Новости.

«Это не льгота, а законное право каждого работающего гражданина, который платит НДФЛ», — подчеркнул эксперт. Он уточнил, что право есть у каждого официально трудоустроенного россиянина, купившего жилье на собственные средства или в ипотеку. Однако если покупатели использовали материнский капитал или субсидии, вычет рассчитывается без учета суммы этих средств.

«С покупки можно вернуть 13 процентов от 2 миллионов рублей — это 260 тысяч. Плюс дополнительно 390 тысяч с уплаченных ипотечных процентов (13п роцентов от 3 миллионов). Итого — до 650 тысяч рублей возврата», — заявил Чалин.

При этом если жилье было куплено в браке, на вычет имеет право каждый из супругов, даже если недвижимость оформлена только на одного. Деньги можно получить даже за покупку, совершенную несколько лет назад.

Ранее риелтор Леся Твелина напомнила семьям о возможности получить жилищные сертификаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российской делегации призвали дождаться итогов встречи Путина и Трампа

    Трамп прибыл на встречу с Путиным

    В США рассказали об ужасе Зеленского перед встречей Трампа и Путина

    Раскрыты дальнейшие планы Путина после встречи с Трампом

    Снаряд ВСУ упал на многоквартирный дом в российском регионе

    На Западе назвали саммит на Аляске победой Путина вне зависимости от итогов

    Россияне вернулись к новостройкам

    В Японии указали на важную деталь в поездках Путина в США

    Посол раскрыл настроение перед саммитом Путина и Трампа

    Вице-президент США сделал заявление в преддверии встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости