Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 15 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали отказаться от сочетания кофе с одним десертом ради здоровья зубов

Врач Скрыпникова: Кофе с мороженым может вызвать сильную чувствительность зубов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: YURIMA / Shutterstock / Fotodom

Терапевт научной стоматологии «Дантистофф» Ирина Скрыпникова рассказала, что некоторые десерты, а также их сочетание с кофе могут увеличить чувствительность зубов. О том, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье полости рта, она рассказала «Ленте.ру».

Скрыпникова объяснила, что кофе глясе или горячий штрудель с мороженым могут увеличивать чувствительность зубов. По ее словам, из-за перепада температур в этих блюдах зубная эмаль может потрескаться. Врач также добавила, что сильную чувствительность провоцируют сладкие газировки и курение.

Помимо этого, доктор посоветовала отказаться от привычки грызть орехи зубами и не есть сухарики часто. «Твердая пища, требующая длительного пережевывания, может нарушить целостность эмали и повредить десны», — пояснила она.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Вместо этого врач посоветовала есть больше свежих овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С, а также при необходимости использовать зубные пасты для чувствительных зубов и научиться чистить зубы выметающими движениями от десны.

Ранее врач Надежда Патлатая рассказала о причинах чувствительности зубов. К нарушению эмали, по ее словам, может приводить употребление кислой пищи, к примеру, из-за содержания ортофосфорной кислоты эмаль повреждают такие напитки, как кока-кола и пепси-кола.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Россиянам посоветовали отказаться от сочетания кофе с одним десертом ради здоровья зубов

    Появились данные об обвиняемом в расправе над российским судьей

    Врач раскрыл портящую волосы ошибку после душа

    Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

    Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

    Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

    Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

    Публициста Солонина признали иноагентом

    Москвичам пообещали сюрприз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости