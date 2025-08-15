Россиянам посоветовали отказаться от сочетания кофе с одним десертом ради здоровья зубов

Врач Скрыпникова: Кофе с мороженым может вызвать сильную чувствительность зубов

Терапевт научной стоматологии «Дантистофф» Ирина Скрыпникова рассказала, что некоторые десерты, а также их сочетание с кофе могут увеличить чувствительность зубов. О том, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье полости рта, она рассказала «Ленте.ру».

Скрыпникова объяснила, что кофе глясе или горячий штрудель с мороженым могут увеличивать чувствительность зубов. По ее словам, из-за перепада температур в этих блюдах зубная эмаль может потрескаться. Врач также добавила, что сильную чувствительность провоцируют сладкие газировки и курение.

Помимо этого, доктор посоветовала отказаться от привычки грызть орехи зубами и не есть сухарики часто. «Твердая пища, требующая длительного пережевывания, может нарушить целостность эмали и повредить десны», — пояснила она.

Вместо этого врач посоветовала есть больше свежих овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С, а также при необходимости использовать зубные пасты для чувствительных зубов и научиться чистить зубы выметающими движениями от десны.

Ранее врач Надежда Патлатая рассказала о причинах чувствительности зубов. К нарушению эмали, по ее словам, может приводить употребление кислой пищи, к примеру, из-за содержания ортофосфорной кислоты эмаль повреждают такие напитки, как кока-кола и пепси-кола.