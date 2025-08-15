Экономика
Россияне начали отворачиваться от покупки жилья для релокации

Prian: Россияне стали реже интересоваться жильем за границей для переезда
Мария Черкасова

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Интерес россиян к покупке недвижимости за границей для релокации снижается. В июле 2025 года 59 процентов покупателей выбирали зарубежное жилье с целью переезда, тогда как год назад таких было 63 процента — таким образом интерес сократился на четыре процентных пункта год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса поиска объектов Prian.

По данным Tranio, доля сделок для получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства за год снизилась с 37,76 до 32,53 процента. Гендиректор Golden Brown Татьяна Бурлаковская отметила сокращение запросов на покупку недвижимости для переезда в Европу и Турцию, а основатель Nevestate Екатерина Никитина — уменьшение сделок для релокации на 8 процентов за год. Эксперты связывают это с завершением прошлой волны релокации, пик которой пришелся на вторую половину 2022 года и 2023 год. В настоящее время среди обеспеченных покупателей наблюдается тенденция к возвращению капиталов в Россию, отмечают специалисты.

Растет число покупателей недвижимости для отдыха — в июле за этой целью готовы были заключать сделки 25 процентов клиентов против 20 процентов годом ранее. Популярными направлениями для «дальних дач» остаются Турция, Грузия и страны Юго-Восточной Азии.

Интерес инвесторов к покупке жилья за границей остается стабильным и составляет около 16 процентов. Самыми востребованными странами для инвестиций остаются Таиланд, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кипр и Турция.

Эксперт Prian Филипп Березин не исключает дальнейшее снижение интереса российских покупателей к зарубежной недвижимости для релокации. Прогноз во многом будет зависеть от геополитической ситуации.

В феврале 2025 года Bloomberg писал, что состоятельные россияне переключились с зарубежной недвижимости на московскую и стали чаще приобретать последнюю на фоне санкций.

