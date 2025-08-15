Путешествия
Россияне описали еду кочевников в Калмыкии фразой «гостям может стать плохо»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские тревел-блогеры попробовали еду кочевников в Калмыкии и описали ее фразой «гостям может стать плохо». Об этом они написали в личном блоге «Покажи мир | Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

В материале говорится, что указанные блюда не отличались содержанием большого количества продуктов и придумывались для насыщения организма в условиях жизни в бескрайней степи. Местные предупредили туристов, что такая еда может показаться им непривычной. Однако путешественники все же рискнули и отправились в один из местных ресторанов.

Так, они попробовали суп Дотур, отварную конину и верблюжатину, а также обжаренные во фритюре борцоки — сдобное блюдо, похожее на пончик. «На второй день вся группа попросила перевести их на питание в обычный европейский ресторан. Тяжело все это переваривать», — объяснили туристы.

Ранее эти же блогеры назвали «дико бесящие» особенности Стамбула. По словам авторов, жители турецкого города очень много курят в общественных местах, из-за чего вся одежда постоянно пахнет сигаретами.

