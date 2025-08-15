Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:54, 15 августа 2025Моя страна

Россияне покормили акулу живым минтаем

Рыбаки в Приморье покормили акулу живым минтаем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Приморском крае рыбаки покормили акулу живым минтаем. Видео публикует канал «Улов25».

Россияне рыбачили в Уссурийском заливе, когда заметили акулу. Они решили покормить ее живым минтаем, висевшим на крючке. На кадрах заметно, как хищница хватает крупную рыбу и уплывает с добычей вглубь.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае местные жители были поражены, когда к их судну во время ночной рыбалки подплыл огромный морской хищник. По кадрам видно, как акула, длиной около трех метров, спокойно плавает вокруг лодки и постепенно скрывается в морской глубине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Южная Корея пригласила Путина

    200 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Страна БРИКС нарастила закупки российской нефти

    Российский судостроительный завод сократит 70 процентов сотрудников

    Назван указывающий на дружественное отношение Трампа к Путину признак

    Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

    Раскрыта цена свитера Лаврова с надписью «СССР»

    В РПЦ призвали Катю Лель вразумиться после слов о зачистке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости