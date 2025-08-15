Россия
10:26, 15 августа 2025Россия

Россиянина насмерть завалило кукурузой после выполнения команды начальника

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае рабочего элеваторного комплекса в Михайловке насмерть завалило зернами кукурузы. Это следует из сообщения Объединенной пресс-службы судебной системы региона в Telegram.

Виновным местный суд признал начальника по безопасности условий труда, который скомандовал подчиненным открыть двери в силос и осмотреть его внутренние части. Войдя, один из рабочих ударил по скоплению зерна, в результате чего оно огромной массой обвалилось на мужчину, заполнив дыхательные пути. Спасти пострадавшего не удалось.

В результате руководителя рабочего приговорили к году и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права работать в сфере обеспечения безопасности на тот же срок.

Ранее в Великом Новгороде сотруднику одного из местных предприятий по переработке макулатуры оторвало голову во время работы на станке по прессованию отходов бумаги. Причина произошедшего на момент выхода новости не уточнялась.

