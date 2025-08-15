Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:35, 15 августа 2025Путешествия

Россиянка сравнила уровень гостеприимства в Латинской Америке и на родине

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Camilo Freedman / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Сальвадоре и сравнила уровень гостеприимства там и на родине фразой «без той стенки недоверия». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она и ее возлюбленный ехали по улочке в одном из городов латиноамериканской страны и почувствовали запах местных лепешек. Они захотели попробовать их, однако вместо этого оказались в гостях у сальвадорцев. Помимо угощений, россияне получили и ночлег.

«Я сначала растерялась. В России ведь как? Даже к родственникам на ночь остаться — это надо сто причин придумать. А тут — чужие люди, и такое доверие», — объяснила она.

Ранее эта же блогерша описала пугающее государство Латинской Америки фразой «чище, чем в богатых странах». Девушка отметила, что люди в этой стране всегда убирают за собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Российских журналистов на Аляске разместили на раскладушках на спортивной арене

    Суд в Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна

    В МВД раскрыли самую популярную схему мошенников

    Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

    В России высказались об эффекте возможного соглашения по контролю вооружений с США

    103-летний старец рассказал о своей диете и отношении к алкоголю

    Врач рассказала о скрытом вреде семечек

    В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

    ВСУ попытались атаковать несколько районов Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости