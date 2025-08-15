Россиянка сравнила уровень гостеприимства в Латинской Америке и на родине

Российская тревел-блогерша побывала в Сальвадоре и сравнила уровень гостеприимства там и на родине фразой «без той стенки недоверия». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она и ее возлюбленный ехали по улочке в одном из городов латиноамериканской страны и почувствовали запах местных лепешек. Они захотели попробовать их, однако вместо этого оказались в гостях у сальвадорцев. Помимо угощений, россияне получили и ночлег.

«Я сначала растерялась. В России ведь как? Даже к родственникам на ночь остаться — это надо сто причин придумать. А тут — чужие люди, и такое доверие», — объяснила она.

Ранее эта же блогерша описала пугающее государство Латинской Америки фразой «чище, чем в богатых странах». Девушка отметила, что люди в этой стране всегда убирают за собой.