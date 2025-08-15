Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 15 августа 2025Силовые структуры

Российские подростки заплевали Вечный огонь шелухой от семечек

В Чебоксарах осудят подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Чувашии суд рассмотрит дело трех подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, 5 апреля подростки в Мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах расположились около постамента монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и стали выпивать, грызть семечки, сплевывать и бросать скорлупу от них в чашу с Вечным огнем. Посетителей возмутило такое поведение, но молодые люди не обращали ни на кого внимания.

Трое россиян обвиняются по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц»).

Ранее стало известно, что в Кузбассе пойдет под суд женщина, оскорбившая участников «Бессмертного полка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Звезды «Вечернего Урганта» рассказали о конфликте с Ургантом и его ревности

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости