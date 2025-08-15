Российские подростки заплевали Вечный огонь шелухой от семечек

В Чебоксарах осудят подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь

В Чувашии суд рассмотрит дело трех подростков, грызших семечки и плевавших в Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, 5 апреля подростки в Мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах расположились около постамента монумента в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне, и стали выпивать, грызть семечки, сплевывать и бросать скорлупу от них в чашу с Вечным огнем. Посетителей возмутило такое поведение, но молодые люди не обращали ни на кого внимания.

Трое россиян обвиняются по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц»).

Ранее стало известно, что в Кузбассе пойдет под суд женщина, оскорбившая участников «Бессмертного полка».