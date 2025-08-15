Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 15 августа 2025Россия

Российские военные ликвидировали нациста из ГУР Украины

ТАСС: ВС РФ ликвидировали нациста из подразделения «Тимур» ГУР Матлая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы армии Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали идейного нациста из спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимура» Александра Матлая, которого ранее вернули на Украину в результате обмена. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в силовых структурах рассказал, что Матлай с позывным Макларен был ликвидирован в ходе уничтожения ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Волчанска. Матлай оказался в российском плену в мае 2024 года. Он признавался, что стрелял в мобилизованных украинских военных, бежавших с позиций.

«В рамках одного из этапов обмена пленными Матлай был возвращен на Украину, после чего заново вступил в ВСУ и присоединился к подразделению "Тимура" ГУР МОУ», — рассказал информатор.

Ранее Матлай сообщил, что гнал мобилизованных сослуживцев на убой, а за отказ воевать — расстреливал их прямо из окна многоэтажки. Он призвал сослуживцев сдаваться в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    В США объяснили поездку Зеленского в Европу

    Женщина сравнила момент нападения акулы на ее подругу с фильмом «Челюсти»

    Политолог назвал ключевые темы саммита Путина и Трампа

    Звезда американских сериалов забеременела от покойного мужа

    Экс-депутат Рады предсказал новые встречи после саммита на Аляске

    В Сызрани прогремели взрывы

    Бывший премьер-министр России высказался о встрече Трампа и Путина

    Российские военные ликвидировали нациста из ГУР Украины

    Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости