ТАСС: ВС РФ ликвидировали нациста из подразделения «Тимур» ГУР Матлая

Бойцы армии Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали идейного нациста из спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимура» Александра Матлая, которого ранее вернули на Украину в результате обмена. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в силовых структурах рассказал, что Матлай с позывным Макларен был ликвидирован в ходе уничтожения ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Волчанска. Матлай оказался в российском плену в мае 2024 года. Он признавался, что стрелял в мобилизованных украинских военных, бежавших с позиций.

«В рамках одного из этапов обмена пленными Матлай был возвращен на Украину, после чего заново вступил в ВСУ и присоединился к подразделению "Тимура" ГУР МОУ», — рассказал информатор.

Ранее Матлай сообщил, что гнал мобилизованных сослуживцев на убой, а за отказ воевать — расстреливал их прямо из окна многоэтажки. Он призвал сослуживцев сдаваться в плен.