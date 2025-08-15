Наука и техника
Российским бойцам передадут бронированные топливозаправщики

«Витязь» оснастила топливозаправщики «КамАЗ» дополнительной защитой для СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Специалисты компании «Витязь» (концерн «Уралвагонзавод») оснастили топливозаправщики на базе грузовиков «КамАЗ» и «Урал» дополнительной защитой. Машины передадут бойцам Войск национальной гвардии России, сообщил концерн в Telegram.

Машины получили антидроновую и противоосколочную защиту. Цистерны с топливом прикрыли решетчатыми экранами, а кабины грузовиков оснастили листами брони. В нижней части заправщиков можно заметить цепи, которые повышают защищенность и не влияют на проходимость машин.

«В ближайшее время заводчане оснастят защитой еще один топливозаправщик — "Урал NEXT" — российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости», — сообщил концерн.

В феврале стало известно, что в России разработали бронированный топливозаправщик АТЗ-8, который защищает экипаж и груз от пуль и осколков. Машина, которая вмещает восемь кубических метров топлива, получила съемные элементы бронирования.

