Российский подросток поджег друга

В Алтайском крае подросток поджег 11-летнего друга

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как 13-летний подросток поджег 11-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Следователи изучают причины трагедии.

По версии следствия, вечером 9 августа в селе Мартовка двое несовершеннолетних мальчиков зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином. 13-летний подросток вдохнул пары бензина, а потом часть его вылил на 11-летнего друга и поджег. Сейчас пострадавший с ожогами находится в больнице.

Ранее в Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который шесть лет назад сжег пенсионера из-за квартиры.

