07:55, 15 августа 2025Силовые структуры

Российский военный более чем на год незаконно продлил себе отпуск

В Хакасии суд приговорил к 5,5 года военного за уклонение от службы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

Абаканский гарнизонный военный суд в Хакасии приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима военного Саа Сайын-Белека, который незаконно продлил себе отпуск более чем на год. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, 20 мая 2024 года без уважительных причин мужчина не вернулся на службу из отпуска. 1 июня 2025 года сотрудники полиции доставили нарушителя в военную комендатуру.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного, который без уважительных причин не вернулся на службу в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР) из отпуска.

