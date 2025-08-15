Российского автоблогера наказали за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве суд дал 3 года блогеру Wengallbi за попытку дать взятку сотруднику ДПС

В Москве суд приговорил к трем годам лишения свободы блогера Wengallbi (Ахмед Алиасхабов) за попытку дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Автоблогер признан виновным по статье 30, 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в миллион рублей.

По данным ведомства, 26 февраля Алиасхабова остановили сотрудники ДПС на Кутузовском проспекте. Чтобы избежать административного наказания за вождение без прав он попытался дать полицейскому 100 тысяч рублей. Вознаграждение он положил между подлокотником и водительским сиденьем в служебной машине. Инспектор пресек незаконные действия, отказавшись брать деньги.