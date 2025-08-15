С могилы Старовойта пропало 17 венков

С могилы Романа Старовойта в Санкт-Петербурге пропало 17 венков

С могилы бывшего министра транспорта России Романа Старовойта пропало 17 венков. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Как уточнило издание, в день похорон у могилы Старовойта было 33 прощальных венка — сейчас у захоронения их осталось всего 16. Данных о том, почему так произошло, не приводится.

Могила Старовойта расположена в десяти метрах от часовни Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище — на Прямой дорожке, ведущей от Смоленского храма к Малому проспекту Васильевского острова.

Старовойта не стало 7 июля в подмосковном Одинцово. Его тело нашли в парке сотрудники его охраны. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста министра транспорта. На его пост назначили губернатора Нижегородской области Андрея Никитина.