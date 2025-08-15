Мир
00:38, 15 августа 2025Мир

Экс-офицер разведки США рассказал о защите Донбасса Россией

Риттер: Путин защищает население Донбасса, потому что они граждане России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Президент России Владимир Путин заступается за население Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, потому что они граждане РФ, которые заслуживают этой защиты. Об этом заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер, передает RT.

Он напомнил, что жители этих регионов живут под постоянными обстрелами. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по гражданским высокоточное вооружение, что говорит о намеренных атаках.

«Представьте, если бы вы жили в Сан-Диего, а из Тихуаны летели бы ракеты, попадая по стадиону, больницам, дорогам… Что бы вы чувствовали, если бы погибли сотни детей?» — отметил Риттер.

Ранее Путин заявил, что России пришлось защищать жителей Донбасса вооруженным путем.

