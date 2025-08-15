Россия
06:29, 15 августа 2025
Россия

Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

Федорищев: Силы ПВО отразили атаку 13 БПЛА на Самарскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Федорищев.

«Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы», — отметил губернатор.

Он добавил, что угроза сохраняется, в Самарской области введен план «Ковер», закрыто воздушное пространство. Кроме того, в целях безопасности населения введены ограничения работы мобильного интернета.

Жители города Сызрань Самарской области в ночь на 15 августа услышали громкие звуки взрывов, сработали системы противовоздушной обороны, несколько воздушных целей было уничтожено. Позднее очевидцы рассказали о возгорании в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

