Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Федорищев.
«Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы», — отметил губернатор.
Он добавил, что угроза сохраняется, в Самарской области введен план «Ковер», закрыто воздушное пространство. Кроме того, в целях безопасности населения введены ограничения работы мобильного интернета.
Жители города Сызрань Самарской области в ночь на 15 августа услышали громкие звуки взрывов, сработали системы противовоздушной обороны, несколько воздушных целей было уничтожено. Позднее очевидцы рассказали о возгорании в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).